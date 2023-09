Vettel torna in Formula 1... per le api: il clamoroso gesto che ha conquistato tutti i piloti

SUZUKA - Sebastian Vettel torna potagonista in Formula 1, anche se, almeno per il momento, non in pista. Il campione tedesco si è ritirato al termine della scorsa stagione, ma non perde occasione per far sentire la propria presenza nel Circus, sensibilizzando iniziative che promuovono tematiche ambientali e di biodiversità. Ecco quindi che a Suzuka è arrivato un vero e proprio hotel per le api: situato all'interno di curva 2 (per l'occasione rinominata Buzzin Corner), per la sua presentazione sono stati coinvolti e riuniti tutti i piloti della griglia, ognuno dei quali ha anche contribuito alla sua decorazione.