Furia Verstappen, in Giappone sbotta contro tutti: "Andate a farvi..."

SUZUKA - Verstappen torna "Super Max" nel Gran Premio del Giappone, e subito si leva qualche sassolino dalle scarpe dopo la pole stratosferica conquistata a Suzuka. Sul tracciato nipponico, infatti, il campione del mondo della Red Bull ha rifilato sei decimi al resto del gruppo, scacciando via qualsiasi dubbio dopo le insinuazioni sulla brutta prestazione della scuderia di Milton Keynes a Singapore, in seguito alla modifica della direttiva tecnica 018 sulle ali flessibili. "La scorsa settimana abbiamo avuto un brutto weekend, e naturalmente la gente inizia a parlare: per loro era tutta colpa delle direttive. Penso che possano andare a farsi fot***e", ha dichiarato il classe '97 senza troppi giri di parole.