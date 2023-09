All'asta la Mercedes di Britney Spears, l'auto più pericolosa di Los Angeles

È in vendita l'auto che Britney Spears ha guidato durante l'anno più catastrofico della sua vita: il 2007. Si tratta di una Mercedes-Benz CLK2006 nera, che dal 2011 è esposta al Volo Auto Museum in Illinois, che ora ha deciso di metterla in vendita a 75mila dollari. La guida spericolata della Spears, la fuga dai paparazzi che la seguivano quotidianamente, i numerosi passaggi con il semaforo rosso e il coinvolgimento in un famigerato mordi e fuggi, fecero guadagnare al veicolo la reputazione "di auto più pericolosa di Los Angeles".