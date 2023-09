Schumacher umiliato: la frase shock in diretta tv scatena la bufera

ROMA - Sono già passati dieci anni da quando il sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher, rimase vittima di un gravissimo incidente sugli sci, in cuiù rischiò la vita finendo in coma farmacologico per molto tempo. Adesso il tedesco è tornato a casa, ma involontariamente è sulla bocca di tutti per una spiacevole battuta sulle sue condizioni di salute, fatta dal giornalista Antonio Lobato nel corso di un dialogo con un'altra collega, l'ex pilota Pedro de la Rosa, l'ingegnere automobilistico e presentatore tv, Toni Cuquerella.