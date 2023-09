Mercedes-AMG GT, il tuning Mariani la porta a 725 cv

Il tuner tedesco Mariani ha "messo mano" alla super berlina Mercedes-AMG GT 63 S versione 4 porte , dimostrando come bastino poche accortezze per rendere una macchina già sportiveggiante di suo ancora più aggressiva.

Cerchi da 21", sound motore personalizzato

La prima modifica, la più evidente, riguarda il nuovo set di cerchi da 21 e 22". Quelli da 21 sono larghi 11" all'anteriore e 12,5" al posteriore e avvolgono pneumatici da 325 mm al posteriore. Alcuni potrebbero sostenere come siano misure eccessivamente larghe per un'auto di questo segmento, ma quella di Mariani appare una scelta prettamente stilistica.

La modifica alle ruote ha abbassato l'altezza di ben 55 mm, mantenendo gli ammortizzatori attivi originali e il sistema E-Active Body Control. Nuovo il diffusore, adesso più aggressivo, così come lo scarico e i relativi terminali. Questo scarico è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità e include un'aletta regolabile per consentire ai guidatori di personalizzare il volume del suono del motore.

A proposito di motore. Le modifiche allo scarico cambiano naturalmente anche le prestazioni. Il V8 biturbo da 4 litri è ora in grado di erogare 725 cv e 950 Nm di coppia, un incremento significativo rispetto alla GT 63 S da 630 cv e 900 Nm.

