L'auto dei sogni degli italiani è una Golf usata a benzina: ecco lo studio rivelatore

Nel 2023, il mercato delle auto usate in Italia sta vivendo una notevole crescita, con un aumento del 6,6% nei primi 8 mesi rispetto all'anno precedente. Nonostante l'auto usata sia ancora la preferenza per il 53% degli acquirenti, cresce l'interesse per le auto a benzina (43%) rispetto al Diesel (38%). Il GPL è una scelta in crescita (12%), mentre l'ibrido guadagna terreno con il 6%. L'elettrico è in crescita ma rappresenta solo il 2%, principalmente a causa dei costi elevati e dell'autonomia limitata delle batterie.