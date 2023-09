Pronti, partenza, via! I test del taxi volante inizieranno nel 2024

Il primo taxi volante sta per essere testato . Dal 2024 , infatti, sia i piloti che i ricercatori della Nasa svolgeranno delle prove appena il velivolo sarà messo nelle mani dell'Aeronautica Militare statunitense dall'azienda Joby Aviation . In questo modo si potrà comprendere come questo tipo di mezzo, elettrico, si comporta in fase sia di decollo che atterraggio verticale, capendo se potrà essere intergrato nel trasporto aereo per un uso quotidiano nella mobilità del futuro.

Lo studio del taxi volante

Focus dello studio sarà la gestione del traffico aereo, le procedure di volo e le infrastrutture a terra. In realtà, già tempo addietro, l'agenzia spaziale aveva lavorato con la Joby Aviation per analizzare il rumore dei velivoli e fare simulazioni e prove di volo. Missione principale della ricerca condotta dalla Nasa sulla mobilità aerea avanzata è quella di sviluppare tecnologie in grado di far avanzare l'intero settore degli aerotaxi e dei droni, per poi condividere i risultati con la Federal Aviation Administration per delineare nuove politiche.

