Benzina, leggero ribasso: ora al self a 1,999 euro/litro

I carburanti hanno subito un leggero ribasso . Dopo settimane in cui si vedeva una crescita dal prezzo, adesso per fortuna si può respirare un po'. Intanto, diciamo subito che il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self service è ora a 1,996 euro al litro , contro i 1,998 precedenti, con le compagnie tra 1,982 e 2,007 euro al litro (no logo 1,989).

I costi

Passando al servito, sempre con la verde, il prezzo medio praticato è 2,134 euro al litro (2,136 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,060 e 2,207 euro al litro (no logo 2,041). Andiamo ora al diesel, in modalità fai da te, che si attesta a 1,937 euro al litro (rispetto a 1,939), con i diversi marchi tra 1,931 e 1,947 euro al litro (no logo 1,931). Sul servito, invece, è a 2,076 euro al litro (contro 2,077), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 2,017 e 2,146 euro al litro (no logo 1,983). Infine, il Gpl è fra i 0,717 e 0,745 euro al litro (no logo 0,704) e il metano tra 1,393 e 1,489 euro al litro (no logo 1,400).

