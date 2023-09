Tenta di comprare una Mercedes con assegni falsi: truffatore nei guai

Un individuo di 46 anni è stato arrestato a Trento mentre tentava di truffare un rivenditore di automobili di lusso. L'uomo aveva organizzato un piano per acquistare una Mercedes Benz S560 del valore di 108mila euro , utilizzando assegni circolari falsi e documenti di identità contraffatti .

Momenti terribili per Rashford: la star del Manchester coinvolta in un incidente

Il tentativo di truffa

Un individuo, complice del truffatore, si era finto dipendente delle Poste Italiane, aveva confermato la validità dei titoli, ma il venditore aveva già iniziato a sospettare. Per confermare i suoi dubbi, ha quindi effettuato ulteriori indagini, scoprendo che l'indirizzo fornito dalla presunta filiale delle Poste non esisteva. Si è recato con l'acquirente all'ufficio postale di Trento, dove è emersa la falsità degli assegni, non registrati nei registri aziendali.

La tentata fuga e i documenti falsi

Il truffatore si è così reso conto di essere stato scoperto e ha cercato di fuggire, ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri, allertati dalla direttrice dell'ufficio postale. Durante la perquisizione, sono stati ritrovati documenti falsi nel portafogli dell'uomo. Le sue reali generalità sono state confermate attraverso il confronto delle impronte digitali con la Banca Dati Interforze, che ha rivelato l'identità di un uomo con precedenti nella provincia di Bergamo. Gli assegni falsi e i documenti sono stati sequestrati.

L'indagato è stato quindi trattenuto in caserma e sarà condotto davanti al giudice, intanto si cercherà di capire quanto sia stato effettivamente coinvolto in attività illecite passate.

Sui passi dolomitici 10 patenti ritirate per alta velocità