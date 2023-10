Ibra, che super car per i 42 anni! La foto è già virale

ROMA - L'ex attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic , nella giornata odierna festeggia il suo quarantaduesimo compleanno e, per l'occasione, ha deciso di farsi un grande regalo come al suo solito. Il fuoriclasse svedese, che ha ormai appeso le scarpette al chiodo dallo scorso giugno, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di una nuova macchina con sedili in pelle accompagnata dalla didascalia "Buon compleanno a me". Il suo ultimo acquisto è una Ferrari Purosangue .

Ibra e il futuro

Come detto Zlatan Ibrahimovic ha annunciato il suo ritiro dal calcio lo scorso 4 giugno, in occasione dell'ultimo turno dello scorso campionato. Lo svedese ha parlato commosso davanti all'interno pubblico del Giuseppe Meazza di San Siro, che gli ha tributato i giusti applausi per quanto fatto nel corso della sua carriera ed in particolar modo con la maglia del Milan. Adesso non è ancora facile capire cosa farà Ibrahimovic in futuro, ma per lui potrebbero riaprirsi le porte rossonere in altre vesti.