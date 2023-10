Tragedia sfiorata in Inghilterra: auto sbanda ed evita un centro sportivo

Gli incidenti sono oramai all'ordine del giorno. Alcuni fanno più notizia o scalpore di altri, e tutto dipende dal luogo in cui essi avvengono. Come quello avvenuto in Gran Bretagna, fuori dal centro sportivo Falmer Sports Complex , dove si allena il Crawley Town Football Club , società calcistica che aderisce al Football League Two, quarta serie del campionato inglese di calcio.

La dinamica da brividi

L'auto, di cui non si conosce né modello né marchio, si è ribaltata nei pressi del Falmer Sports Complex, proprio dove il club, che partecipa al Football League Two (il quarto campionato britannico) svolge quotidianamente gli allenamenti. Dalle prime ricostruzioni, l'auto ha superato la rotatoria per poi finire contro un palo della luce proprio nei pressi della sede del Crawley Town Football Club, ed è stata poi ritrovata ribaltata, con il tettuccio a contatto con l'asfalto. Il portavoce della Polizia del Sussex ha dichiarato che le forze dell'ordine “non sta cercando altri testimoni in questo momento.” Non è chiaro se il guidatore sia rimasto ferito e quante persone erano a bordo della vettura. L'unica certezza per fortuna è che è stata evitata una tragedia e che l'auto non si è scagliata a tutta velocità con il centro sportivo.

