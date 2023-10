La ricarica wireless BMW surriscalda l'iPhone 15: l'allarme degli utenti

Non molto tempo fa era diventata virale in tutto il mondo la notizia di alcuni modelli di telefoni, specie del brand Samsung, che si surriscaldavano quando venivano messi sotto carica. Il problema sembra ora ripresentarsi, ma il protagonista del caso è il nuovissimo iPhone 15 nel momento in cui viene collegato alle BMW .

Auto per famiglie, le migliori per le vacanze (e non solo)

L'iPhone diventa (quasi) inutilizzabile

I possessori di veicoli BMW stanno infatti segnalando un effetto collaterale dell'uso del caricabatterie wireless integrato nei loro veicoli, il quale avrebbe un effetto negativo sul sensore NFC dell'iPhone 15. Ma cosa accade nello specifico? Non funzionano più alcuni servizi come Apple Pay, con gli utenti incapaci di effettuare pagamenti contactless a causa di un'interferenza tra il dispositivo e l'auto. Il danno sembra manifestarsi dopo soli dieci minuti di ricarica wireless e a quel punto, l'iPhone 15 entra in modalità recupero dati a causa delle temperature elevate. BMW e Apple intanto, si stanno muovendo per capire la causa del problema e come risolvere la questione nel minor tempo possibile.

Roma, Solbakken fa shopping: eccolo con la nuova BMW X5