Bonus colonnine di ricarica: quello che c'è da sapere e come richiederlo

Nuovo bonus in arrivo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si tratta del bonus per le colonnine di ricarica delle auto elettriche ed è dedicato sia ai singoli richiedenti che ai condomini. Il contributo è dell'80% della spesa e si può richiedere dal 19 ottobre al 2 novembre 2023.

Inaugurata la prima autostrada a cinque corsie d'Italia

Il contributo

Il contributo mira a sostenere i residenti di case e condomini che hanno installato colonnine di ricarica nel 2022. L'importo massimo è di 1.500 euro per i singoli richiedenti e addirittura 8mila euro per i condomini. Il finanziamento ha risorse limitate, con un totale di 40 milioni di euro a disposizione e potrebbe chiudersi anticipatamente in caso di esaurimento dei fondi.

Come richiederlo

La richiesta del bonus deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Ministero. Gli utenti devono essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS e una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per le comunicazioni ufficiali. Il bonus copre diverse spese ammissibili, tra cui l'acquisto e l'installazione delle colonnine di ricarica, impianti e dispositivi di montaggio, progettazione e costi di connessione alla rete elettrica.

Il processo di richiesta si articola in cinque fasi, che includono l'accesso tramite identificazione digitale, l'inserimento delle informazioni richieste, la generazione del modulo di domanda, il caricamento del modulo e degli allegati e il rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione.

L'Unione europea contro le auto cinesi: al via un'inchiesta