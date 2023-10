McLaren festeggia i 500 podi in F1, ma manca un pilota: la sua reazione

McLaren celebra uno dei suoi più grandi successi: in Qatar ha infatti superato quota 500 podi in Formula 1. Sono state tante le gare e i titoli vinti e conquistati nel corso del tempo, grazie in particolare anche ad alcuni piloti che hanno contribuito a fare la storia del team inglese. Un breve recap di quel che è stato: McLaren ha vinto 183 Gran Premi, ottenuto 156 pole positione e ora è arrivata a ben 501 podi, cosa a cui auspicava da tempo.

Nell'enfasi di celebrarsi, pubblicando con un post social il traguardo in cui compare il numero 500 e molti piloti importanti, McLaren ne ha però dimenticato uno, fra l'altro un campione del mondo, che si è infastidito per quanto accaduto.

Il commento di Button

Ci sono Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda, Lewis Hamilton e molte altre leggende, ma anche Gerhard Berger e David Coulthard e il fondatore Bruce McLaren. Sono presenti quasi tutti i piloti di spessore della McLaren, tranne che Jenson Button, pilota dal 2010 al 2016, che si guadagnò otto vittorie e 26 podi complessivi.

La sua assenza è stata notata da molti, ivi compreso il pilota, che seppur non sia stato l'unico dimenticato, è stato comunque fra i più forti. Quindi, il suo non esserci, si è percepito molto di più. A notare la mancanza è stato poi lo stesso Button, il quale ha tweettato: "Evidentemente i miei 26 podi per voi non contano, quindi sono solo 475!", ricevendo una serie di like e commenti. Che la McLaren si scuserà con lui? Vedremo!

