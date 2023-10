Alluvione Emilia-Romagna: risarcimento del bollo per le auto rottamate

L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2023 ha costretto numerosi cittadini a dover demolire la propria automobile, completamente devastata dalla forza dell'acqua e del fango. In loro supporto, la Giunta regionale ha deciso di avviare il rimborso del bollo auto con validità a partire dal primo gennaio 2023.

Automobili, sempre più vecchie e sempre più costose negli USA

Le parole dell'Assessore regionale al Bilancio

L'operazione verrà finanziata da uno stanziamento di un milione di euro da parte della regione Emilia-Romagna. L'Assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, dichiarando: "Ora è possibile richiedere il rimborso del bollo da parte di chi, a causa dell'alluvione, ha dovuto demolire la propria auto. Questa decisione è un gesto di solidarietà verso coloro che hanno subito gravi danni nei mesi scorsi e che ancora oggi attendono risposte dal Governo centrale. Come indicato nella recente legge dedicata, stiamo incessantemente mettendo in atto tutte le azioni di nostra competenza per favorire una rinascita nei territori colpiti".

Bonus colonnine di ricarica: quello che c'è da sapere e come richiederlo