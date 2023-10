Attivisti per il clima imbrattano una Lamborghini: i social insorgono

Nelle strade di Berlino e in Austria cresce la tensione tra gli attivisti climatici e coloro che li vedono come una minaccia al proprio stile di vita. Una delle figure di spicco in questo dibattito sui social è Dilara Kruse, moglie del noto calciatore Max Kruse, che ha detto la sua senza mezzi termini su degli ambientalisti che in Germania hanno imbrattato una costosissima Lamborghini.