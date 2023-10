Benzina e diesel ancora al ribasso: ecco i prezzi

Calano ancora i prezzi dei carburanti, in particolare su benzina e diesel, quelli che per lungo tempo hanno subito grossi aumenti. Un altro ribasso si è registrato questa mattina: Staffetta Quotidiana come sempre ha elaborato le medie dell'Osservatorio prezzi del Mimit. Intanto, possiamo dire che Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del diesel mentre per IP c'è il calo di un centesimo al litro sia sulla benzina che sul gasolio. Ma vediamo nel dettaglio.