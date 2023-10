Negli Stati Uniti le Ferrari possono essere pagate in criptovalute

Il settore dell'automotive sta progressivamente facendo degli enormi passi avanti. Questa evoluzione non riguarda soltanto il processo di produzione dei veicoli, ma anche il modo in cui, una volta acquistati, possono essere pagati. Ferrari per esempio, ha annunciato ufficialmente l'accettazione di pagamenti in criptovalute per i suoi modelli negli Stati Uniti .

L'introduzione di questo metodo di pagamento verrà presto esteso anche all'Europa. Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo di raggiungere la 'carbon neutrality' entro il 2030 lungo tutta la nostra catena di valore è assolutamente confermato. Alcuni dei nostri clienti sono giovani investitori che hanno costruito la loro fortuna attorno alle criptovalute, mentre altri sono investitori tradizionali che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Questo ci permetterà di parlare con persone che non sono necessariamente nostri clienti ma che potrebbero permettersi una Ferrari", ha dichiarato Galliera.

BitPay

L'area Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) rappresenta il 46% delle vendite di Ferrari nel primo semestre di quest'anno. Nonostante alcune restrizioni vigenti in alcuni Paesi, come la Cina, Ferrari si è rivolta a BitPay, una delle principali piattaforme di servizi di pagamento in criptovalute, per agevolare le transazioni in bitcoin, ether e USDC negli Stati Uniti. BitPay convertirà istantaneamente i pagamenti in criptovalute in valuta tradizionale per garantire la stabilità dei prezzi, fornendo così una soluzione che protegge i concessionari da fluttuazioni di valore. La società si assicurerà inoltre che i pagamenti virtuali siano provenienti da fonti legali, impedendo l'utilizzo per attività illegali o scopi di evasione fiscale.

