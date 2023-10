Supera il limite di velocità, multa assurda: oltre 1 milione di euro!

Tutti, almeno una volta nella vita, hanno ricevuta una multa per qualche infrazione in auto. A seconda della violazione commessa la cifra varia, da poche decine di euro a migliaia. Ma se vi venisse recapitata una sanzione di ben 1 milione e 300mila euro come reagireste? Ecco la reazione di Connor Cato, cittadino della Georgia .

L'assurdo incidente con il taxi a guida autonoma

La "sopresa" nella cassetta della posta

Il 2 settembre scorso, Connor Cato stava percorrendo la strada di casa quando è stato intercettato dalla Georgia State Patrol mentre viaggiava a 145 k/h in una zona con un limite di velocità fissato a 90 km/h. Pur aspettandosi una multa salata, Cato è rimasto senza parole quando ha trovato il verbale nella cassetta della posta. Ovviamente, letta la cifra esorbitante, ha contattato il tribunale locale chiedendogli se si trattasse di un errore.

"Non è possibile"

Con enorme sorpresa però gli è stato comunicato che avrebbe dovuto pagare l'importo indicato o comparire in tribunale per affrontare la questione. "1,4 milioni di dollari? Non è possibile" ha esclamato incredulo al telefono. La risposta dell'agente è stata altrettanto sbalorditiva: "Sì signore, o paga l'importo della sanzione o comparirà in tribunale il 21 dicembre alle 13:30". In realtà, la cifra è stata generata automaticamente da un dispotivo volto a "punire" chi supera di oltre 55 km/h la cifra stabilita dalla Legge.

