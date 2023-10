Spiacevole episodio per la sorella di Gattuso: a fuoco la sua auto

Uno spiacevole episodio è accaduto a Ida Gattuso , sorella del celebre Rino Gattuso, prima calciatore e ora allenatore dell'Olympique Marsiglia. A essere stata colpita è stata l'auto della donna, la quale è stata divorata dalle fiamme a Schiavonea , una frazione di Corigliano-Rossano (Cosenza) a causa di un incendio doloso di cui non si conoscono gli artefici.

Aperte indagini

Quando le fiamme hanno divampato inghiottendo la vettura, di cui non si conosce marca e modello, questa era parcheggiata nei pressi dell'abitazione di Ida Gattuso, la quale è stata anche consigliere comunale di Corigliano. Nonostante i Vigili del Fuoco siano prontamente intervenuti, non hanno potuto fare molto per l'auto, che è stata comunque distrutta. I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano hanno aperto le indagini.

