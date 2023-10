Ferrari 296 Challenge, un V6 per il monomarca

La stagione 2023 deve ancora terminare - le Finali Mondiali sono in programma al Mugello dal 24 al 30 ottobre -, ma intanto Ferrari si porta avanti e presenta in anticipo a tifosi e appassionati la 296 Challenge , la vettura che a partire dalla stagione 2024 diventerà il nono modello protagonista del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli sostituendo la 488 Challenge Evo.

Nel monomarca debutta un 6 cilindri

La 296 Challenge, che debutterà a partire dalle serie Europe e North America, propone soluzioni che rimandano a quelle già testate sulla 296 GT3, che ha fatto il proprio debutto nella stagione corrente. Derivata dalla 296 GTB, la 296 Challenge segna il debutto di un motore 6 cilindri per la prima volta nella storia del monomarca Ferrari. La nuova vettura, infatti, monta un V6 biturbo 3.0, seppur privo della componente ibrida presente nella stradale, una scelta già attuata con la 296 GT3. Il motore in questione è in grado di erogare 700 cv e 740 Nm di coppia massima, per un rapporto pari a 234 cv/L. L’aerodinamica della 296 Challenge raggiunge valori di carico verticale senza precedenti nella storia della serie monomarca, assicurando la massima efficienza in ogni condizione. La 296 Challenge, infatti, è in grado di generare oltre 870 kg di carico verticale alla velocità di 250 km/h con l'ala posteriore nella posizione di massima incidenza.

Nuove tecnologie

La supercar porta al debutto anche il sistema di controllo ABS Evo Track, lanciato sulla 296 GTB, e adotta la tecnologia CCM-R PLUS per i dischi freno: la combinazione delle due tecnologie aumenta le prestazioni in frenata e guidabilità. I nuovi pneumatici Pirelli da 19" sviluppati appositamente per questo modello completano il quadro della supercar. A farla scatenare in pista, ci penseranno i Clienti della Casa di Maranello.

