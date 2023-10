Trattore sfreccia a 100 km/h: intervengono i Carabinieri

Nel comune trentino di Riva del Garda alcuni agenti delle Forze dell'Ordine sono rimasti a bocca aperta quando, durante una serie di controlli ad aziende agricole della zona, si sono trovati di fronte a un super trattore . Perché "super"? Il mezzo agricolo, omologato per una velocità massima di 40 km/h, è stato sorpreso sfrecciare a 100 km/h .

Un'auto sportiva per i campi

Il trattore era stato infatti "potenziato" dal suo proprietario attraverso un intervento sulla centralina, un trucco alla componente elettronica che porta ad un'aumento della velocità oltre il limite raggiungibile. Il proprietario inoltre, coerente con il potenziamento effettuato, aveva staccato l'adesivo che mostrava la velocità massima del mezzo. Ovviamente gli agenti non hanno potuto fare altro che fermato e sospeso dalla circolazione il veicolo, oltretutto privo di assicurazione. Il trattore sarà presto sottoposto ad una revisione che dovrà necessariamente dare esito positivo per far sì che possa continuare a circolare. L'intestatario del mezzo avrebbe anche ricevuto una multa.

