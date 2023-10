Nissan, 90 anni di passione al Festival del Cinema di Roma

Innovazione ed emozione. Quando arrivi a 90 anni e ti guardi indietro capisci meglio la strada che hai fatto. E quando raggiungi quella vetta è giusto ricordare tutto quello che hai fatto o almeno le cose più importanti. Se poi trovi anche un mondo parallelo che come te, anche se in ambienti lontanissimi ti può accompagnare nella celebrazione del tuo Novantesimo, beh allora è tutto più facile. Così si spiega il matrimonio, per il momento solo annuale, tra Nissan e il Festival del Cinema di Roma.

Nissan...come il cinema anni '30

“Innovazione ed emozione - ha spiegato Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italie - perché come Nissan ha emozionato e innovato il mondo dell’automotive in questi decenni con i suoi modelli, il cinema novant’anni fa, proprio nel 1933, avvio il suo lungo, fantastico percorso con gli effetti speciali che debuttarono sul set di King Kong…". Ma il compleanno n.90 era un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. E Nissan che ha sempre amato andare oltre le convenzioni, prendersi cura dell'altro, e creare qualcosa che gli altri non osano nemmeno immaginare non poteva che realizzare un ideale libro digitale con tutte le innovazioni più importanti nel suo lungo percorso nell’automotive, dalla Tama del 1947, fino all’e-Power del 2022 con la chicca finale di un cortometraggio ad hoc per rendere omaggio al mondo del cinema e alla Nissan stessa.

The next door pioneer

Intitolato “The next door pioneer”, è il racconto dell'esperienza reale del primo cliente Leaf, dal primo incontro con l'elettrica giapponese, nel 2010, alle sensazioni che l'hanno convinto a non tornare più indietro, credendo ad un'innovazione che diventerà per tutti. Coprotagoniste di questa partnership, inevitabilmente la Nissan Qashqai e-Power, l'elettrico senza spina che sarà realizzata anche in edizione speciale 90th anniversary edition, e la stessa Nissan Aryia, il primo Suv elettrico di Nissan esposto all’Auditoriium Parco della Musica insieme al resto della gamma del brand giapponese. Arrivato nel 2023, il crossover coupé sfrutta la trazione integrale e-4orce, che utilizza due motori elettrici, uno per asse e, grazie agli incentivi governativi, ha un prezzo d'accesso di 34.900 euro, che sottolinea l'impegno del marchio nel rendere le vetture a batteria più accessibili. Al prossimo film, pardon, modello.

