A Napoli fioccano multe per le ambulanze troppo veloci!

Arriva da Napoli una notizia che sta facendo sorridere e discutere gli utenti del web, soprattutto perchè il protagonista della vicenda è il servizio di emergenza 118 provenienti dai Campi Flegrei. Queste ambulanze, impegnate a trasportare pazienti in gravi condizioni agli ospedali Cotugno e Cardarelli attraverso la tangenziale, stanno ricevendo multe per eccesso di velocità a causa di un problema con i dispositivi "tutor" sulle autostrade che non riconoscono le targhe.