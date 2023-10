Rinasce il motoscafo di Ayrton Senna: il restauro è da capogiro

Si chiama TecnoMarine SuperCobra, è lungo 21,34 metri e ha un volante che ricorda quello delle McLaren da Formula 1 di fine anni '80-inizi anni '90. Indizio, quest'ultimo, utile a far capire l'ormai ex proprietario, ovvero Ayrton Senna. L'asso brasiliano della F.1, scomparso nel 1994, possedeva questa imbarcazione da 2.200 cv in totale erogati dai due motori. Oggi, quell'imbarcazione è pronta a essere restaurata grazie a un progetto costosissimo.