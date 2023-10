Ponte di Ognissanti, oltre 8 milioni viaggeranno con auto, treni e aerei

Per il ponte di Ognissanti , si prevede un'affluenza dei viaggiatori con 8,4 milioni di italiani in procinto di partire. L'89,8% di loro opterà per mete all'interno del nostro paese, mentre il rimanente 10,2% sceglierà l'estero come destinazione. In Italia, le località costiere (29,1%), i centri culturali (24,7%) e le vette montuose (21,5%) sono le mete più gettonate. Al di fuori dei confini nazionali, primeggiano le grandi capitali europee (83,3%) nelle preferenze, seguite dalle destinazioni oltre oceano (8,3%) e dalle crociere (5,6%). Questi dati emergono da uno studio condotto da Federalberghi.

Cosa hanno scelto gli italiani

Nonostante l'entusiasmo per le vacanze, l'aumento dei prezzi ha costretto il 45,5% dei viaggiatori a ridurre la spesa. Nel 50,6% dei casi, il motivo principale per rinunciare al viaggio è stato il bilancio familiare, mentre il 16,3% ha scelto una data diversa e il 15,4% ha dovuto farlo per ragioni familiari. La spesa media prevista, che include trasporti, alloggio, cibo e svaghi, si attesta a 451 euro a persona. Le spese si distribuiscono tra pasti (27%), alloggio (25,5%), viaggio (25,4%), shopping (10%), e altre attività (12,1%).

Il 67% dei viaggiatori opterà per il proprio veicolo per raggiungere la meta delle loro vacanze. Il 21,6% prenderà un volo, mentre il 3,4% si imbarcherà su un treno. La convenienza si è affermata come il principale criterio nella selezione del mezzo (71,2%).

