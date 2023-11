Scontro tra camion al British Truck Racing: spettatori in fuga

Coppietta si apparta in auto durante l'alluvione: 10mila euro di multa

Tragedia sfiorata

Il filmato mostra una dozzina di imponenti camion che sfrecciano a tutta velocità lungo una curva del circuito prima che due di essi, si scontrino violentemente. L'impatto ha fatto sì che uno dei veicoli finisse per urtare un altro camion, prima di sfrecciare fuori pista e abbattersi contro una recinzione a pochi metri dalla folla di spettatori che si era radunata per assistere alla competizione. In pochi istanti fumo si è alzato nell'aria mentre spettatori terrorizzati si sono dati alla fuga.

Le testimonianze

La gara è stata interrotta per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori, mentre degli sconvolti testimoni hanno condiviso i loro pensieri sui social: "Durante la gara di camion a Brands Hatch, si è verificato un grave incidente. Guardando le riprese da questa prospettiva, si può comprendere quanto vicini fossero alcuni spettatori all'azione. Per fortuna, sembra che nessun pilota, commissario o spettatore sia rimasto gravemente ferito", ha scritto uno di loro.

Un portavoce del circuito di Brands Hatch ha dichiarato al The Sun: "L'incidente che ha coinvolto il camion a Brands Hatch è stato chiaramente un evento drammatico. Le barriere di sicurezza tra il circuito e gli spettatori hanno svolto il loro ruolo in modo impeccabile, garantendo che nessuno tra il pubblico fosse coinvolto in incidenti o ferito in alcun modo".

Sdraiato su un divano sul tetto della Panda: follia virale sul web