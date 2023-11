Roma, le nuove moto per la Polizia sono inutilizzabili: il motivo

Dopo essere stata al centro di discussione per quanto riguarda la mobilità, Roma è ancora protagonista di storie non proprio piacevoli da sentire. L'ultima riguarda la Polizia Municipale , la quale, da quanto si apprende da ciò che hanno raccontato i sindacalisti dell'Ugl Roma - usando come canale il segretario provinciale Sergio Fabrizi – hanno ben sessanta nuove moto di cui poter usufruire ma non possono farlo poiché mancano i capi di vestiario necessari .

Le nuove moto, in questo momento cruciale in cui la Capitale è piena di cantieri, erano il mezzo perfetto per potersi spostare con più facilità, evitando l'intenso traffico giornaliero della città. Ma sono purtroppo bloccate nei depositi, anche perché – oltre all'abbigliamento – a mancare sono anche tre nuovi dirigenti comandanti di gruppo.

Problemi e soluzioni

Secondo Fabrizi “manca una programmazione operativa per la gestione viaria che così viene lasciata a un'impronta emergenziale con turni di straordinario e l'abnegazione dei colleghi che resistono giornalmente per l'intero turno nel caos dei principali incroci interessati dagli ingorghi come piazza Pia, piazza della Rovere e piazza Venezia.” Inoltre, secondo quanto dicono i sindacalisti, un altro problema va riscontrato nel fatto che non c'è stato il rinnovo di una convenzione sanitaria con la polizia di Stato per l'accertamento periodico d'idoneità psico-fisica, a causa del quale molti agenti hanno dovuto riconsegnare l'arma.

Potrebbero però esserci delle soluzioni, e a parlarne è Andrea Catarci, assessore al Personale del Comune di Roma, a Leggo : “Per quanto riguarda i mezzi il comandante dei Vigili mi ha assicurato che entro l'anno partiranno gli ordini per il vestiario necessario ai motociclisti e anche le radio. Sul personale ricordo ai sindacati che il Comune di Roma soffre una carenza storica che non nasce in questi anni: siamo passati in poco tempo da 28mila e 22mila dipendenti a fronte di una pianta organica di 31mila. I vigili sono passati da 8000 a 6000 agenti. E l'ultimo colpo di grazia è stato il concorso per 500 vigili bandito sotto l'amministrazione Raggi che ha portato all'assunzione di soli 162 agenti. Ma per la prima volta dopo anni abbiamo impostato un piano organico di crescita che prevede per i vigili un concorso da 800 posti e progressioni interne, per coprire posti dirigenziali mancanti, per 690 persone. Nel 2024 assumeremo anche 4 nuovi comandanti.”

