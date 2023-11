Acquista due auto rare ma non le guida mai: dopo 20 anni si scopre perché

Chi può permettersi dunque di possederle, è strano che al momento dell'acquisto non le guidi proprio. E invece nella storia che racconteremo oggi è accaduto esattamente questo: un ricco inglese ha comprato nel 2004 una delle 400 Ferrari Enzo esistenti vendute solo a persone illustri e nel 2005 uno dei soli 60 esemplari prodotti di Maserati MC12 . In sostanza, l'uomo è diventato proprietario di due dei veicoli più esclusivi, rari e costosi provenienti dai due marchi. E non le ha mai guidate , se non un giorno solo. Ma a distanza di quasi vent'anni, si scopre il perché...

Le due supercar

Intanto, quando si è visto il contachilometri sulla Ferrari e la Maserati, questo segnava rispettivamente 228 km e 333 km: ciò significa che l'inglese le ha usate solo per il tragitto dal concessionario a casa propria, per poi non utilizzarle più. Ad oggi, però, tale scelta è risultata chiara e quasi furba, potremmo dire. Sì, perché la Ferrari Enzo – dalla livrea Rosso Corsa – e la Maserati MC12 bianco Fuji sono state messe in vendita presso la Romans International – concessionaria inglese di esclusive auto di lusso. Considerati poi gli andamenti delle precedenti aste, le due supercar potrebbero valere all'incirca 3 milioni di euro l'una, indi per cui ci vogliono almeno 6 milioni per mettersi in garage la coppia (basti pensare che al loro debutto il loro costo era superiore a 600mila euro, quindi la differenza è molta).

Proprio perché non sono mai state guidate e dunque usate, le due auto risultano nuove, intatte e immacolate, indi per cui il loro prezzo sul mercato è aumentato a dismisura. Con molta probabilità è questa la ragione per la quale il ricco inglese non se le è mai godute: per una questione economica.

