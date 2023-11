Imbroglia all’esame della patente: scoperto, ingoia l’auricolare

Al pronto soccorso e poi in questura

Scoperto dagli agenti, l’uomo ha tentato di nascondere il dispositivo, ingoiandolo, sperando così di far sparire le prove del reato. Inutilmente, rischiando anche di compromettere la propria salute. L’insano gesto non ha fermato le forze dell’ordine che hanno trasportato il candidato al pronto soccorso dell’ospedale di Bolzano. Qui, l’uomo è stato sottoposto a una radiografia che ha ovviamente rilevato la presenza dell’auricolare. Per fortuna, nessuna conseguenza per lui, come ha rassicurato il medico del pronto soccorso. Lo stesso non si può dire per le conseguenze dal punto di vista penale: l’uomo, portato in questura, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bolzano per i reati di presentazione di esami opera di altri e per falsità ideologica per induzione. Ora rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

