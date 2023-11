La Mercedes omaggia il GP di Las Vegas con "Spider Pork": il motivo

LAS VEGAS - Il mondo della Formula 1 è in grande trepidazione in queste ore per l'attesissimo Gran Premio di Las Vegas 2023, che andrà in scena questo fine settimana sul tracciato della città del Nevada. Tra le varie vicende da tenere d'occhio c'è sicuramente la lotta per il secondo posto nella classifica costruttori tra la Ferrari e la Mercedes, con quest'ultima che ha un importante vantaggio nei confronti della Rossa di Maranello e punta a blindarlo già al termine di questa settimana.