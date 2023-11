Benzina, prezzi sempre più bassi: ora è sotto quota 1,82 euro al litro

C'è sempre più sollievo sul fronte caro carburanti: i prezzi alla pompa continuano a dare segni positivi e la discesa prosegue. Come sempre a indicarlo è Staffetta Quotidiana: IP ha abbassato di 1 centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina, Q8 lo ha fatto di 1,5 centesimi per la verde e di 1 per il disel, mentre Tamoil di 1 centesimo per il gasolio. Ma andiamo a elencare i prezzi nel dettaglio.