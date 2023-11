L'incredibile dispositivo che in Cina usano per i parcheggi selvaggi

Quando si parcheggia male un'automobile , almeno in Italia, le reazioni si notano, eccome. Se si blocca il passaggio, il colpo di clacson è automatico, così come l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine e la conseguente multa. In Cina , Paese di costumi infinitamente diversi dai nostri, c'è un metodo ancora più drastico e che potrebbe risultare imbarazzante per molti automobilisti. Un metodo divenuto virale grazie ad alcuni video apparsi sulle piattaforme social TikTok e Reddit.

Si tratta di una ventosa dotata di timer e GPS, da attaccare alla portiera. Grazie al timer, le autorità possano monitorare l'auto in ogni momento e sapere per quanti giorni il dispositivo sia rimasto agganciato alla vettura. La ventosa, inoltre, è attaccata anche allo specchietto retrovisore esterno così da permettere all'automobilista di avere una buona visuale della strada e continuare a usare l'auto, rendendo non necessario l'intervento del carro-attrezzi. La ventosa non viene rimossa fino a quando non viene pagata la multa, il cui importo aumenta ogni giorno finché non è saldata.

L'effetto di questo strumento è duplice: innanzitutto l'imbarazzo, poiché chiunque può sapere che l'auto appartiene a un trasgressore del Codice della Strada; e inoltre, la multa in costante aumento che consente comunque di continuare a circolare. Questa soluzione, al momento, sta funzionando, perlomeno in Cina. Chissà se sarebbe così anche in Italia.

