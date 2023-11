Mistero a Strasburgo: un'auto è stata distrutta da un meteorite?

E' diventata virale una curiosa notizia proveniente da Strasburgo, in Francia. A quanto pare, una Renault Clio è stata ritrovata con un considerevole foro sul tetto , ma nessuno è riuscito ancora a capire cosa l'abbia provocato. Si è arrivati a pensare essere un meteorite , considerato che la sua larghezza è di circa mezzo metro. Non ci sono però prove che possano ufficializzare l'ipotesi.

Le indagini

Si stanno svolgendo alcune indagini soprattutto per capire se c'è della radioattività che possa spiegare la caduta di un bolide. All'inizio, il capitano dei Vigili del fuoco, Matthieu Colobert, ha detto all'AFP che “o l'oggetto era così piccolo che non siamo riusciti a trovarlo, oppure l'impatto è stato tale che l'oggetto si è disintegrato.” Successivamente, però, i pompieri hanno scoperto lì vicino della ghiaia, un "oggetto delle dimensioni di una nocciola, che sembra legno bruciato, molto leggero". Che il meteorite sia caduto e si sia poi disintegrato? Un mistero tutto da risolvere.

