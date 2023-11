Entra nella Ztl senza pass 800 volte: la multa è davvero salata!

Di assurde storie se ne sentono tutti i giorni, e molto spesso a essere protagonisti sono automobilisti – di tutte le età – che commettono qualche infrazione. Oppure tantissime. Come è accaduto a Mantova : un giovane di 21 anni, per tutto l'anno, dal 2022 al 2023, è passato pe r ben 800 volte in una zona Ztl senza pass, ricevendo una grande quantità di multe, pari a 150mila euro , mai pagate. A scoprirlo la Polizia locale della città, la quale lo aveva fermato mentre circolava per le strade del centro a bordo della sua Mercedes per un semplice controllo di routine.

La scoperta

Al momento del controllo – casuale per l'appunto – i Vigili si sono resi conto che il giovane non aveva l'assicurazione, quindi hanno iniziato facendogli una multa considerevole per l'illecito. Al 21enne è stata così sequestrata l'auto, la quale aveva l'obbligo di rimanere ferma in uno specifico luogo e non essere utilizzata. Il giovane, però, ha commesso un'ennesima infrazione e il giorno seguente non ci ha pensato due volte a prendere la sua Mercedes e ritornare nello stesso punto dove era stato fermato dalla Polizia locale. Accortisi dell'atto, la vettura è stata ufficialmente bloccata e trasportata con carroattrezzi in un'officina. Continuati poi tutti gli accertamenti del caso, è venuto anche fuori che il ragazzo aveva ricevuto numerose sanzioni non pagate per essere passato nella Ztl - pur non potendo.

