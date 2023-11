Il trucco del telo e foglie: così a Roma è boom di furti di moto e scooter

Roma è nella morsa dei ladri di scooter e moto. Se a Genova qualche criminale poco scaltro si fa incastrare dalle impronte lasciate su una bottiglia di birra sul luogo del reato, nella Capitale i malviventi hanno studiato e stanno mettendo in atto un piano ben preciso per sottrarre illecitamente i mezzi ai loro legittimi proprietari.

Il trucco del telo

Ma come agiscono indisturbati questi ladri? La tattica utilizzata è sempre la stessa: lo scooter (oppure la moto), viene trasportato o su normali furgoni oppure su camion schermati. Chiaramente il veicolo scelto non presenta il dispositivo satellitare per il tracciamento. In seguito viene parcheggiato nel posto scelto dai malviventi e nascosto sotto un telo, ricoperto anche di foglie, per non destare sospetti ai passanti. Così, numerosi cittadini stanno vedendo i loro veicoli sottratti senza mai più modo di ritrovarli, un fatto sempre più frequente sulle strade della Capitale.

