Diletta Leotta in "Missione Spagna" con Dazn e DR Automobiles

Il colosso dello streaming sportivo DAZN permette ai tifosi non solo l'esclusiva visione di tutte le partite del prestigioso campionato spagnolo LaLiga , ma offre loro anche un tuffo nella cultura della Spagna attraverso il programma "Missione Spagna" . Tre affascinanti città Siviglia, Bilbao e Madrid , saranno il luogo di di esclusive "missioni" che Diletta Leotta, volto italiano dell'emittente, si troverà ad affrontare grazie alla partnership tra DAZN e DR Automobiles Groupe .

DR Automobiles ti porta in Spagna

Il nuovo format televisivo è frutto della collaborazione tra DAZN e il gruppo automobilistico DR, con i contenuti alimentati da EVO, il brand della galassia DR Automobiles Groupe. EVO accompagna la piattaforma leader nel live streaming e intrattenimento sportivo durante gli spostamenti nelle città protagoniste, presentando un'ampia gamma di SUV e pick-up, tutti full optional di serie, con un elevato rapporto qualità/prezzo.

Il format "Missione: Spagna" non è solo un'esperienza calcistica, ma un viaggio coinvolgente che si estende oltre i confini del campo da gioco. La "Missione Spagna" prende il via con un concentrato di emozioni dedicato a Siviglia, in concomitanza con il derby tra il Siviglia FC e il Real Betis. Il racconto offre uno sguardo dettagliato sulle diverse anime della città, dalla nobiltà antica del lato sevillista alla vivacità culturale gitana e del Flamenco del lato betico.

Particolarmente rilevante è il ruolo di DR Automobiles Groupe, evidenziato nella partnership con DAZN. Il gruppo automobilistico non solo alimenta il progetto con il marchio EVO, ma estende la sua influenza alla pianificazione media che coprirà il campionato 23/24 della Serie A TIM e le competizioni di calcio internazionale sulla piattaforma.

L'esperienza non si limita all'Italia, ma abbraccia anche la Spagna, poiché tutti gli episodi di "Missione Spagna" saranno distribuiti anche su DAZN in terra spagnola.

