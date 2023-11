Ruba l'auto ai genitori con gli amici: maxi multa per un 15enne

L’ennesimo episodio gravissimo di minorenni che rubano l’auto ai genitori per una bravata adolescenziale è avvenuta a Frosinone, fortunatamente senza risvolti drammatici. Dopo la 13enne che nel Colorado ha causato un maxi incidente e quella che in Alabama che è fuggita alla guida per incontrare il fidanzatino, questa storia tutta italiana deve far riflettere su quanto siano spericolati e incoscenti molti giovani di oggi.