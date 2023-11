Ottiene il "bonus facciate" e si compra Ferrari e Lamborghini per 2 milioni

Beccati con le mani nella... vernice! Una società edile, con due persone residenti nelle province di Milano e Varese sono finite al centro di un'indagine condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Varese e Milano, per aver comprato in maniera illecita supercar e beni di lusso. L'indagine ha portato a un sequestro di circa 15 automobili d'epoca e di lusso, oltre che altri oggetti dal valore preziosissimo tra cui 10mila euro di quote dell'azienda e un orologio Rolex Yachtmaster in oro, trovato in una perquisizione, dal valore di circa 30mila euro.