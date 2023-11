Valentino Rossi a tempo pieno nel WEC, correrà il Mondiale 2024

Rossi ed un futuro da scrivere

Per Valentino Rossi, dunque, il futuro sportivo è ancora tutto da scrivere, con la speranza che possa regalare a tutti i tifosi italiane altre gioie dopo quelle del motociclismo. Il pilota italiano sarà alla guida di una delle diciotto macchine iscritte nella nuova categoria, che sostituirà LMGTE AM. La più grande sfida per il quarantaquattrenne sarà sicuramente la 24 Ore di Le Mans, che è in programma il 15 e il 16 giugno. Non resta che attendere il nuovo anno per scoprire come Rossi si destreggerà nella nuova sfida.