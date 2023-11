Come in "The Day After Tomorrow": c'è un aereo tra le vie della città

Certe volte per le strade si possono incontrare dei veicoli davvero assurdi e se i cittadini di Almary, in Kazakistan, pensavano di aver visto tutto con una Rolls-Royce Phantom fissata sopra un Hummer , quelli di Southampton hanno potuto assistere ad una scena che generalmente si vede solo nei film post apocalittici: un aeroplano BAC 1-11 trasportato per la città.

Diventerà un bar

Il bireattore monoplano del 1981 doveva essere rottamato, ma è stato "salvato" dal museo Solent Sky. Per essere trasportato nel palazzo espositivo è stato letteralmente trainato per le strade di Southampton, passando in mezzo a palazzi e abitazioni e facendo fermare il traffico. Nel museo però, il velivolo non resterà "solo" un magnifico reperto: diventerà infatti un bar unico al mondo. Il BAC 1-11 ha già fatto parte della collezione del Cornwall Aviation Heritage Centre, prima di entrare a far parte, nel 1991, della Defence Research Agency. La sua ultima missione operativa risale al 26 aprile 2013, quando ha solcato i cieli in prove radar a Boscombe Down, Farnborough e Bedford.