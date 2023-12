Ruba un carrello elevatore e scappa in strada: 12enne inseguito dalla Polizia

In Italia non è raro leggere di ragazzini sprovveduti che rubano le auto dei genitori per qualche minuto di pazzia insieme agli amici. L'ultimo caso a Frosinone , dove un 15enne è stato fermato dai Carabinieri ricevendo una multa di ben 5mila euro. A Ann Arbor invece, in Michigan , gli adolescenti sembrano avere altre preferenze: un dodicenne è stato infatti beccato in giro su un carrello elevatore .

Ma quanto corre un carrello elevatore?

Il giovane avrebbe rubato le chiavi all'interno del mezzo e avrebbe iniziato a guidare per le vie della città della contea di Washtenaw. Una volta allertata la Polizia da parte di alcuni passanti, sarebbe quindi iniziato un inseguimento tra la volante e il carrello elevatore: durante la fuga il giovane ha urtato e danneggiato diverse auto parcheggiate a bordo strada. Una volta catturato, ha causato un altro incidente, andando a sbattere contro altri veicoli. Questo è quello che emerge dal sito della BBC News, con le indagini delle Forze dell'Ordine statunitensi ancora in corso e il ragazzino preso in custodia per ricostruire l'accaduto. Il dettaglio folle, è che un carrello elevatore può raggiungere una velocità massima di 8 km/h: ma come avranno fatto a non prenderlo?

