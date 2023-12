Regali di Natale: la F1 lancia i biglietti speciali per Imola e Monza

Natale in arrivo e come ogni anno è tempo di pensare ai regali . Per gli amanti dell’automobilismo sportivo, il momento potrebbe cadere proprio a pennello: archiviata la stagione di Formula 1 si pensa già alla prossima, partendo dall’ iniziativa Christmas Gift che apre ufficialmente la campagna vendita dei biglietti per assistere al Gran Premio di F1 di Imola e al Gran Premio F1 di Monza (in programma rispettivamente il 19 maggio e il 1° settembre 2024 ).

Quanto costano i biglietti

Dunque, qualora foste indecisi, questa è un’occasione da cogliere se avete amici, fidanzati e parenti appassionati di F1. E vediamo allora i prezzi dei biglietti per il Gran Premio di F1. Quelli per il GP di Imola di domenica 19 maggio partono da 75 euro (nelle giornate di venerdì e sabato il prezzo di partenza è inferiore). Per Monza, invece, la quota di partenza per la domenica parte da 100 euro (anche in questo caso, i giorni precedenti hanno sin prezzo più basso). Le informazioni più dettagliate, si possono trovare sui siti autorizzati che si occupano della vendita ufficiale. Non resta quindi che dare un’occhiata ed eventualmente acquistare. Chi riceverà una giornata di Formula 1 non potrà che apprezzare.

