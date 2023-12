Autista investe e uccide un piccione: è stato arrestato

Salvaguardare gli animali è un atto di puro amore. Sono esseri viventi come noi, indi per cui qualsiasi atto che possa danneggiarli non deve passare in sordina o essere trattato in modo superficiale. Lo sanno bene a Tokyo, dove hanno arrestato un uomo per aver investito e ucciso un piccione. Se per qualcuno questo possa sembrare esagerato, è comunque una soluzione migliore del far finta di niente quando c'è un'intenzione di nuocere, come in questo caso. E può essere anche educativa.