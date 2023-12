Regali di Natale: cosa comprare a un appassionato di supercar

Le feste natalizie stanno per arrivare e le settimane che le precedono sono tutte dedicate alla ricerca del regalo perfetto per i propri cari. Dai giocattoli agli indumenti per i bimbi, dagli strumenti elettronici per i papà, fratelli ed amici, fino ad elettrodomestici, profumi, cosmetici o gioielli per le mamme, le mogli o le fidanzate. Ma cosa si può donare a chi è appassionato di automotive?