Sparatoria a Napoli per un auto: la rapina è fuori controllo

Un ragazzo ha colto in flagrante due ladri che stavano tentando di rubare la sua auto, ma nel momento esatto in cui si è mobilitato per cercare di fermarli, qualcosa è andato storto. L'episodio è avvenuto a Casoria, in provincia di Napoli, precisamente in via Mauro, dove sono arrivati in soccorso i Carabinieri.