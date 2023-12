New York si blocca all'improvviso: la colpa è di un toro

Qualche tempo fa Ladispoli era rimasta ferma a causa di un leone scappato dal circo che si aggirava indisturbato nella città. Pochi giorni dopo nelle strade di Roma Sud si è sollevato il panico nelle strade e fra gli automobilisti per via di un vitello che si era smarrito e passeggiava fra le vetture. Ora invece a essersi bloccati sono stati i treni per via di un toro, ma a New York. Storie simili, ma "location" diverse.