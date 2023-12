Cerca di corrompere gli agenti con 100 euro: denunciato un camionista

Un assurdo tentativo di corruzione , messo in atto da un conducente di un camion, è stato inutile nei confronti di una pattuglia della Polstrada di Avellino lungo la Statale 7. "Questi sono per voi, facciamo finta che non è successo niente", avrebbe detto l'uomo mentre infilava due banconote da 50 euro all'interno del libretto di circolazione .

Cento euro come ultima spiaggia

L'individuo alla guida dell'automezzo è stato immediatamente denunciato per istigazione alla corruzione delle Forze dell'Ordine. Il veicolo, che trasportava un carico dal peso di oltre 50 mila chilogrammi, ben al di là dei consentiti 30 mila, ha attirato l'attenzione delle autorità per il suo eccessivo sovraccarico. Una violazione alle regole che, oltre a mettere a rischio la sicurezza stradale, ha comportato una serie di sanzioni per il trasportatore che ha tentato il tutto per tutto cercando di "farsi perdonare" dagli agenti con banconote da 50 euro. Tentativo fallito ovviamente, perchè alle già diverse multe per le norme non rispettate, si è aggiunta a che quella di tentata curruzione.

