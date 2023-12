Si ubriaca e sposta i cartelli stradali: sfinito si addormenta in un'aiuola

Aveva alzato un po' troppo il gomito, al livello tale di non essere più cosciente delle sue azioni e della conseguenza che avrebbero potuto avere sugli altri cittadini. Un 44enne di Quarto, a Genova , ha infatti deciso di togliere e spostare tutti i cartelli stradali che si trovava di fronte in strada.

Cerca di corrompere gli agenti con 100 euro: denunciato un camionista

Un quartiere nel caos per la sua bravata

L'individuo, con un tasso alcolico decisamente troppo alto, ha deciso quindi di scambiare posizione ai cartelli oppure di toglierli proprio. Gli automobilisti della zona si sono trovati di fronte ad un caos inaspettato, completamente indecisi e confusi per la mancanza della segnaletica. Dopo aver barcollato per alcuni metri, l'ubriaco ha deciso di concedersi un pisolino all'interno di un'aiuola. Proprio lì le Forze dell'Ordine allertate hanno trovato l'uomo, addormentato e privo di alcun senso della realtà. Appena ha capito di esser stato fermato dagli agenti ha iniziato ad insultarli e a spintonarli senza alcun motivo. È stato denunciato per ubriachezza e oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

New York si blocca all'improvviso: la colpa è di un toro