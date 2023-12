Leclerc ha un nuovo amore Rosso fiammante: ecco la sua Ferrari 812

Charles Leclerc ha una nuova "compagna" con cui sfrecciare. Il giovane pilota, punta di diamante della Scuderia Ferrari, è stato visto con il suo nuovo gioiello della Casa del Cavallino Rampante, che inevitabilmente entrerà a far parte della sua collezione tutta Rossa in cui spiccano già altre supercar come la Ferrari 812 Superfast o la Ferrari 488. La new entry è invece una Ferrari 812 Competizione Aperta customizzata, che sfoggia una livrea bianca sulla quale spicca il 16, numero di gara con il quale corre da quando ha fatto il suo ingresso in Formula 1.